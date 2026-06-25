Umman açıklarında kargo gemisine saldırı

15 dakika önce

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisinin kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatla hedef alındığını ve gemide hasar oluştuğunu duyurdu.

UKMTO tarafından bugün (25 Haziran 2026 Perşembe) yapılan açıklamaya göre Umman'ın güneydoğu kıyılarının 7,5 deniz mili açıklarında ilerleyen bir kargo gemisi, sağ tarafından fırlatılan ve türü henüz netleşmeyen bir mühimmatın hedefi oldu.

Saldırının, geminin sevk ve idare merkezi olan "kaptan köşkünde" maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Paylaşılan ilk bilgilere göre gemi mürettebatından yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Ayrıca patlama sonrası denizde herhangi bir çevre kirliliğinin meydana gelmediği aktarıldı.

Bölgede güvenlik alarmı verilirken, ilgili birimlerin olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı belirtildi.

Birleşik Krallık kurumu, güzergahı kullanan tüm gemileri uyararak bölgeden geçişleri sırasında azami hassasiyet göstermelerini ve şüpheli durumları derhal bildirmelerini istedi.