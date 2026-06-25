Galibaf’tan ABD’ye: Yalan vaatlerden başka bir şey ihraç etmiyorlar

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İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "ABD, yalan vaatler ve boş sözlerden başka hiçbir şeyi ülkesinden dışarı ihraç etmiyor." dedi.

Muhammed Bakır Galibaf, bugün (25 Haziran 2026 Perşembe) resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yayınladığı kısa mesajla, ABD'li yetkililerin dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması karşılığında ABD'den gıda ve mal satın alınacağına dair açıklamalarına yanıt verdi. G

Galibaf, mesajında, "ABD, dondurulan varlıkların serbest bırakılmasıyla İran'ın kendilerinden tarım ürünleri satın alacağını yalan yere iddia ediyor, şuna dikkat edin ki bu işten bizim hasat edeceğimiz tek ürün, sizin onlarca yıldır ektiğiniz güvensizliktir." ifadelerini kullandı.

Alaycı bir dille yazığı mesajının devamında Galibaf, "ABD, genetiğiyle oynanmış soya fasulyesi ile yalan vaatler ve boş sözlerden başka hiçbir şeyi ülke dışına ihraç etmiyor." sözüne yer verdi.

İran heyeti İsviçre'den Tahran'a dönmüştü

Muhammed Bakır Galibaf liderliğindeki İran müzakere heyeti, Katar ve Pakistan'ın ara buluculuğunda ABD heyetiyle yürütülen yaklaşık 18 saatlik yoğun müzakerelerin ardından, 22 Haziran Pazartesi günü İsviçre'den ayrılarak Tahran'e dönmüştü.

Donald Trump ile Mesud Pezeşkiyan arasında çevrim içi olarak imzalanan mutabakat zaptına göre İran'ın dondurulmuş haldeki toplam 24 milyar dolarının yaklaşık 12 milyar dolarlık kısmı serbest bırakılacak.

Ancak bu paranın sadece gıda, ilaç ve insani ihtiyaç malzemelerinin satın alınmasında harcanması şartı bulunuyor.

İmza töreninin ardından Donald Trump ve daha sonra ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın serbest bırakılan bu paralarla söz konusu mal ve ihtiyaç malzemelerini ABD'den satın alması gerektiğini açıklamıştı.