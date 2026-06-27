Irak’ta buğday alımı 4 milyon tonu aştı

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Irak Ticaret Bakanlığı, çiftçilerden teslim alınan buğday miktarının 4 milyon tonu geçtiğini duyurdu.

Irak’ın genelinde hasat sonuna yaklaşılırken, Kürdistan Bölgesi’ndeki silolarda alım süreci yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kurdistan24’e açıklama yapan Tahıl Ticareti Şirketi Genel Müdürü Haydar Nuri Garaawi, Irak genelinde (Kürdistan Bölgesi dahil) şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon 100 bin ton buğdayın teslim alındığını belirtti. Garaawi, sezon sonunda bu rakamın 5 milyon tona ulaşmasını öngördüklerini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nde hedef 400 bin ton

Garaawi, dün itibarıyla Kürdistan Bölgesi'nde 154 bin ton buğdayın teslim alındığını, yaklaşık 250 bin tonluk alımın ise devam ettiğini kaydetti. Irak’ın diğer eyaletlerinin çoğunda alım süreci tamamlanırken; Erbil, Süleymaniye, Duhok, Kerkük ve Ninova’daki silolar, çiftçilerin mahsullerini almayı sürdürüyor.

Irak Hükümeti, bu sezon Kürdistan Bölgesi’ndeki çiftçiler için toplam 400 bin tonluk bir miktar belirlemişti. Bu miktar kapsamında fiyatlandırma şu şekilde uygulanıyor:

Tarım planı dahilinde: 292 bin ton buğday, ton başına 700 bin dinar karşılığında satın alınıyor.

Tarım planı dışında: 108 bin ton buğday, ton başına 500 bin dinar karşılığında teslim alınıyor.

Kürdistan Bölgesi’nde bu ayın ortasında başlayan buğday alım sürecinin, belirlenen miktara ulaşana kadar devam etmesi bekleniyor.