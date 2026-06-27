Agit Kabayel dünya şampiyonluğu yolunda

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Ağır sıkletin efsane ismi Oleksandr Usyk'in WBC unvanından feragat etmesi, namağlup boksör Agit Kabayel’in bu yılın sonlarında boşalan dünya şampiyonluk kemeri için ringe çıkmasının önünü açtı.

Ünlü Kürt sporcu Kabayel, Oleksandr Usyk'in kariyerinin son maçı öncesinde WBC, WBA ve IBF kemerlerini bırakacağını açıklamasının ardından, boşalan WBC ağır sıklet dünya şampiyonluğu için mücadele etmeye hazırlanıyor.

WBC Geçici Ağır Sıklet Şampiyonu unvanını elinde bulunduran Kabayel, bu yılın sonlarında belirlenecek olan yeni rakibiyle mücadele hakkını elde etti.

Kabayel, Şubat 2025'te Çinli boksör Zhilei Zhang’ı altıncı rauntta nakavt ederek WBC geçici kemerini kazanmıştı. Ardından bu yılın başlarında Damian Knyba’yı üçüncü rauntta durdurarak namağlup unvanını ve şampiyonluk iddiasını perçinledi.

Geçmiş aylarda Usyk’i zorunlu unvan maçından kaçmakla eleştiren Kabayel, Ukraynalı efsanenin kararının ardından Instagram hesabından bir mesaj yayımladı.

Kabayel mesajında, "Gerçek bir şampiyon, hem ring içindeki hem de dışındaki eylemleriyle tanımlanır." ifadelerini kullandı. Usyk’in kariyeri boyunca en iyilerle dövüştüğünü belirten Kabayel, kemerleri bırakmasının gelecek nesillere şampiyonluk şansı tanıdığını vurguladı.

Mesajını, "Onunla aynı ringi paylaşmayı her zaman istedim. Kendisine ve ailesine en iyisini diliyorum," sözleriyle sürdüren Kabayel, "Bayrağı devralmaya hazırım." dedi.

Boks dünyasının en prestijli unvanlarından biri kabul edilen WBC ağır sıklet dünya şampiyonluğu kemerini kazanması halinde Kabayel, kariyerinin en büyük başarısına imza atmış olacak. Şimdi gözler, namağlup boksörün dünya şampiyonu olmak için çıkacağı son maça çevrildi.