CHP’de 26 il başkanı görevden alındı

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 26 il başkanı görevden alınırken, 7 il başkanı da ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP’deki görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, gerçekleştirilen ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kritik bir karara imza attı. 26 il başkanı görevden alınırken, 7 il başkanı da ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP'de yargı kararıyla yönetimi yeniden devralan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün (30 Haziran 2026 Salı), kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı, teşkilatlarda kapsamlı bir yapılandırmaya gidildiğini duyurdu.

Sözcü Müslim Sarı, görevden alma kararlarının gerekçesi olarak, söz konusu il yönetimlerinin "partinin kurumsal kimliğini ve hiyerarşik yapısını zedeleyen faaliyetlerini" gösterdi. Sarı, bu adımın partideki disiplini ve birliği yeniden tesis etmek amacıyla atıldığını vurguladı.

MYK kararıyla yönetimleri feshedilen il ve ilçeler şunlar oldu:

Ağrı (İl ve Merkez İlçe), Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce (İl ve Akçakoca İlçe), Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde (İl ve Merkez İlçe), Nevşehir, Osmaniye (İl ve Merkez İlçe), Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop.

Görevden almaların yanı sıra, partide disiplin süreci de işletilmeye başlandı. Müslim Sarı; 7 il başkanının, tedbirli olarak "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildiğini açıkladı.