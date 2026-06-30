Bekayi: İran ile Irak arasındaki ilişkiler son derece köklü ve güçlü

5 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin son derece köklü ve güçlü olduğunu belirterek; Irak'ın, zorlu dönemlerde İran ile dayanışma içinde, sorumlu bir duruş sergilediğini vurguladı.

İsmail Bekayi, bugün (30 Haziran 2026 Salı), düzenlediği basın toplantısında bölgesel gelişmelere ve İran-Irak ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü Bekayi, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin son derece köklü ve güçlü olduğunu belirterek, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaretin öncelikli amaçlarından biri İran İslam Cumhuriyeti'nin eski lideri Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenine ilişkin koordinasyonu ve gerekli prosedürleri ele almaktı." dedi.

Irak halkının töreni "sabırsızlıkla" beklediğini söyleyen Bekayi, "Irak halkı cenaze törenini büyük bir bağlılık ve hüzünle bekliyor. Naaşın ulaştırılması ve bu törenin gerçekleştirilmesi, İran ile Irak arasındaki derin sevgi bağının ve ilişkilerin sağlamlığının en güçlü mesajı olacaktır." sözlerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nın yönetimi ve güvenliği konusuna da değinen Sözcü Bekayi, İran’ın bölgedeki sorumluluklarının tam anlamıyla bilincinde olduğunu vurguladı. Bekayi, "İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki sorumluluklarını yerine getirme konusunda yetkindir ve bu konuda herhangi bir dış gücün müdahalesine ihtiyaç duymamaktadır." ifadelerini kullanarak Tahran’ın kararlılığını yineledi.

Lübnan’daki gelişmeleri de değerlendiren Bekayi, uluslararası topluma seslendi. İran’ın bu konudaki tutumunun net olduğunu belirten Bekayi, "ABD, verdiği taahhütleri yerine getirmeli ve İsrail’in Lübnan’daki ihlallerini durdurması için gerekli baskıyı uygulamalıdır." dedi.