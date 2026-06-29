Peşmerge Bakanı: Güçlerin birleştirilmesi sürecinde son aşamaya gelindi

"Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğini ve istikrarını tam anlamıyla koruyabilecek tek güç Peşmerge’dir"

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Peşmerge güçlerinin tek çatı altında birleştirilmesi ve reform sürecinin yüzde 95 oranında tamamlandığını açıkladı.

Bakan Şoreş İsmail, bugün (30 Haziran 2026 Salı), düzenlenen basın toplantısında, Peşmerge Bakanlığı bünyesinde devam eden reform ve birleştirme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peşmerge Bakanı İsmail, bu süreçte büyük engellerle karşılaştıklarını ancak tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardıklarını vurguladı.

Güçlerin birleştirilmesi sürecinin nihai aşamaya ulaştığını belirten Bakan İsmail, "Reform süreci henüz bitmiş değil, kararlılıkla devam edecek. Bugün Peşmerge güçleri, Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığının komutası altında tek bir ekip olarak hareket ederek yeni bir döneme adım atıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan İsmail, 1. ve 2. Bölge Komutanlıkları için ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen ortak tatbikatın başladığını duyurdu. 1. Bölge Komutanlığı karargahında gerçekleştirilen ve birkaç gün sürecek olan bu eğitimin, Peşmerge’nin askeri kabiliyetlerini geliştirmek adına tarihi bir adım olduğunu belirten İsmail, şunları söyledi:

"Amacımız, komutanlıklar arasındaki koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu, Peşmerge Bakanlığı çatısı altında komuta ve kontrolün merkezileşmesi adına tarihi bir dönüm noktasıdır."

Peşmerge’nin 100 yılı aşkın süredir Kürdistan topraklarını ve halkını savunduğunu hatırlatan Bakan, "Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğini ve istikrarını tam anlamıyla koruyabilecek tek güç Peşmerge’dir. Peşmerge ne kadar güçlü ve organize olursa, bölgedeki barış ve istikrar da o kadar kalıcı olur." dedi.

Sürecin teknik detaylarına da değinen Bakan İsmail, şu ana kadar 11 piyade tümeni ve iki ana askeri bölge komutanlığının Peşmerge Bakanlığının doğrudan birleştirildiğini ifade etti. Bunun bir "Ulusal Ordu" inşası yolunda devasa bir adım olduğunu kaydeden İsmail, reform sürecinin başından beri yanlarında olan başta ABD olmak üzere tüm koalisyon ortaklarına teşekkür ederek, bu desteğin nihai hedefe kadar sürmesini beklediklerini dile getirdi.

Kurdistan24 muhabiri Şeyma Bayiz’in sorusuna yanıt veren Bakan İsmail, Peşmerge’nin on yıllardır sürdürdüğü savunma tecrübesiyle görevlerini başarıyla yürütecek seviyede olduğunu, ancak müttefiklerle kurulan stratejik ilişkilerin ve iş birliğinin kesintisiz bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.