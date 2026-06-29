1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çözüm sürecinin somutlaşması için kapsamlı bir "Çerçeve Yasa"nın derhal Meclise getirilmesi gerektiğini vurgularken, barışın ancak hukuk zemininde kalıcılaşabileceğini ifade etti.

Tuncer Bakırhan, bugün (30 Haziran 2026 Salı) partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kürt meselesinde çözüm sürecini değerlendirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Sözle başlayan barış, yasayla mühürlenmek zorundadır." diyerek hükümete "Çerçeve Yasa" çağrısında bulundu.

Kürt meselesinde kalıcı çözüm için hukuki güvence vurgusu yapan Bakırhan, çözüm sürecinin somutlaşması için kapsamlı bir "Çerçeve Yasa"nın derhal Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) getirilmesi gerektiğini söyledi. Yasanın ucu açık ve belirsiz olmaması gerektiğini belirten Bakırhan, barışın ancak hukuk zemininde kalıcılaşabileceğini ifade etti.

Bakırhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altını önemle çizmek istiyorum. Bu yasa kim kazandı, kim kaybetti sorusuna göre ele alınamaz. Barış yapılıyorsa kimin kazandığı, kimin kaybettiği önemli değil. Asıl soru şudur: Bu ülke artık birlikte nasıl yaşayacak? Kürtler, Aleviler, bütün halklar ve inançlar eşit, özgür, onurlu bir geleceği nasıl kuracak? Bu yüzden Meclise, iktidara, muhalefete ve bütün siyasi partilere sesleniyoruz. Bu mesele günlük hesaplara kurban edilemez."

Barış sürecinin ciddiyetle ilerlemesi için Abdullah Öcalan’ın iletişim ve çalışma koşullarının sürece uygun hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Bakırhan, yerel demokrasinin önündeki en büyük engel olarak gördükleri kayyum siyasetine de son verilmesi çağrısında bulundu.

Dünyanın yeni cepheler açtığı bir dönemde Türkiye’nin yarım asırlık çatışmayı bitirme fırsatına sahip olduğunu söyleyen Bakırhan, "Barış bekletilecek bir dosya değildir. Eşit ve onurlu bir yaşam için demokratik cumhuriyeti el birliğiyle kuracağız." diyerek sözlerini tamamladı.