Kurdistan24 gerilimin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nda

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Kurdistan24, küresel enerji sevkiyatının en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı’na ulaşan ilk Kürt medya kuruluşu oldu. Ekibimiz, dünya ekonomisinin can damarı sayılan bu stratejik bölgedeki askeri ve ticari hareketliliği görüntüledi.

Basra Körfezi’ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu’na bağlayan, İran ile Umman arasındaki stratejik geçiş noktası Hürmüz Boğazı, bugünlerde uluslararası kamuoyunun odak noktasında. Kurdistan24 ekibi, Bender Abbas’tan hareket ederek Hürmüz Boğazı'na ulaştı.

Kurdistan24 kameralarına yansıyan özel görüntülerde, dev akaryakıt tankerlerinin ve konteyner gemilerinin boğazdan geçiş yaptığı görüldü. Günlük ortalama 20 milyon varilden fazla petrolün geçildiği bu güzergah, dünya petrol ihtiyacının beşte birini tek başına karşılıyor. Bu durum, Hürmüz Boğazı’nı sadece ticari bir yol değil, aynı zamanda küresel güvenlik için vazgeçilmez bir stratejik nokta haline getiriyor.

Herhangi bir güvenlik ihlali veya boğazın kapatılma tehdidi, küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yaratma potansiyeli taşıyor.

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Kurdistan24’ün bu özel yayını, bölgenin yoğun diplomatik temaslara sahne olduğu bir döneme denk geliyor.

Geçtiğimiz aylarda boğazda yaşanan tıkanıklıklar, küresel enerji fiyatlarının fırlamasına ve piyasaların felç olmasına neden olmuştu. 28 Şubat’ta başlayan gerginlik süreci, tarafların 18 Haziran’da boğazın güvenli geçişe tamamen açılması yönünde vardığı mutabakatla yeni bir aşamaya evrildi.

Hürmüz Boğazı, tarihsel süreç boyunca olduğu gibi bugün de jeopolitik rekabetin en hassas terazisi olma özelliğini koruyor. Kurdistan24, bölgedeki gelişmeleri en sıcak noktadan aktarmaya devam edecek.