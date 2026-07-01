Irak- Yolsuzluk gözaltıları Parlamento toplantılarını erteletti

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Irak Parlamentosunda yasama dönemi tatili sona erdi, ancak milletvekillerine yönelik yürütülen yolsuzluk gözaltıları nedeniyle oturumların önümüzdeki haftaya ertelenmesi bekleniyor. Operasyonlar nedeniyle korunaklı Yeşil Bölge’de yoğun güvenlik önlemleri ve derin bir sessizlik hakim.

1 Haziran’da yasama tatiline giren Irak Parlamentosu, bir aylık sürenin ardından bugün (1 Temmuz 2026 Çarşamba) resmi olarak çalışmalarına geri döndü.

Konuya ilişkin Kurdistan24’e açıklamalarda bulunan Irak Parlamentosu Milletvekili Srwa Muhammed, yasama tatilinin bittiğini doğruladı, ancak yolsuzlukla mücadele operasyonları ve ülkede oluşan mevcut konjonktür nedeniyle Parlamentonun bu hafta herhangi bir oturum düzenlemesinin öngörülmediğini belirtti.

Iraklı parlamenter, 12 milletvekilinin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının Parlamento üyeleri arasında ciddi bir tedirginlik yarattığını ifade ederek şunları söyledi:

"Milletvekillerimiz bu adımı, Parlamentonun yasal kurumsal kimliğine yönelik bir darbe olarak görüyor ve yöntemi doğru bulmuyor. Bu 12 kişi yüzünden, Parlamentodaki diğer 329 milletvekilinin de adı zan altında kalmış ve yıpratılmış oldu."

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre Yeşil Bölge ve milletvekillerinin ikamet ettiği alanlarda sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Birçok milletvekilinin bölgeyi terk etmesi nedeniyle Parlamento lojmanlarında sessizlik hakim.

Tatil süresince İmar ve Kalkınma Koalisyonu üyesi 12 milletvekili, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında yeni milletvekillerinin de gözaltına alınabileceği belirtiliyor.

Yaşanan bu kriz nedeniyle normal şartlarda bu hafta yapılması planlanan ve bazı kanun tasarılarının ilk okumasının gerçekleştirileceği genel kurul oturumunun, önümüzdeki haftaya kalacağı tahmin ediliyor.

Irak Parlamentosu, yılda iki yasama dönemi yürütüyor ve her dönem arasında birer aylık tatil veriyor. Bu yıl 1 Haziran'da başlayan tatilin bitişi, Irak tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonlarından birine denk geldi.

Irak Güvenlik Güçleri ve Terörle Mücadele Teşkilatı, Yüksek Yargı Konseyi ile koordineli olarak 28 Haziran 2026 Pazar günü sabaha karşı "Şafak Operasyonu" adlı geniş çaplı bir düğmeye bastı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 12'si milletvekili olmak üzere toplam 47 üst düzey yetkili ve siyasi figür gözaltına alındı.

Soruşturmanın, daha önce gözaltına alınan Adnan Cumeyli’nin itiraflarına dayandığı ve özellikle İmar ve Kalkınma Koalisyonu üyelerini hedef aldığı bildirildi.

Operasyon dalgasının büyümesinden endişe eden çok sayıda milletvekilinin Yeşil Bölge'den ayrılması, Parlamento oturumlarının fiilen başlamasını zorlaştırıyor.