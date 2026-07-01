Yatırım Kurulu Başkanı: İspanyol şirketlerin deneyiminden yararlanmak istiyoruz

"Amacımız, bölgemizin tarihi ve turistik zenginliklerini dünya genelinde daha fazla turist için cazibe merkezi haline getirmektir"

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Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri, İspanyol şirketlerin tecrübelerinden yararlanarak Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik altyapısını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Muhammed Şukri, İspanya’nın Murcia bölgesi ile yürütülen iş birliği kapsamında stratejik hedefleri açıkladı.

1 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Kürdistan-İspanya Ekonomi ve Yatırım Forumu kapsamında Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulunan Muhammed Şukri, Kürdistan Bölgesi ile İspanya arasında uzun vadeli ve güçlü bir koordinasyonun kurulabileceğine dikkat çekti.

Arkeolojik ve kültürel turizmin Kürdistan Bölgesi için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Şukri, "Özellikle turizm alanında İspanyol şirketlerin deneyiminden faydalanarak yerel personelimizin profesyonelliğini artırmak istiyoruz. Amacımız, bölgemizin tarihi ve turistik zenginliklerini dünya genelinde daha fazla turist için cazibe merkezi haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

Eğitim alanındaki iş birliğinin meyvelerini vermeye başladığını kaydeden Şukri, bu ortaklığı daha da ileri taşımak istediklerini söyledi. İspanya’da yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrencilerin iki kültür arasında köprü kurduğunu belirten Yatırım Kurulu Başkanı, karşılıklı akademik programlar ile İspanyol araştırmacıları da Kürdistan Bölgesi üniversitelerine davet ettiklerini dile getirdi.

Tarım ve gıda sanayiinin iş birliği için "altın bir fırsat" sunduğunu vurgulayan Yatırım Kurulu Başkanı, Kürdistan Bölgesi’nin altyapı, sanayi ve baraj inşası gibi alanlarda hızla geliştiğini ifade etti. Şukri, İspanyol şirketlerinin bu süreçlere katılımının bölgenin kalkınma ivmesini hızlandıracağını belirtti.

29 Haziran 2026 Pazartesi günü İspanya’nın Murcia kentinde başlayan "Kürdistan-İspanya Ekonomi ve Yatırım Forumu", ticaret hacmini artırmak ve yeni yatırım olanakları yaratmak amacıyla düzenlendi. Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri liderliğindeki heyete, 65 İspanyol ve 30 Kürdistanlı şirketin temsilcileri eşlik etti.