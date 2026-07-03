Neçirvan Barzani, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin İran ile olan ikili ilişkilerinin geliştirilmesini görüştü.

Neçirvan Barzani, bugün (3 Temmuz 2026 Cuma) Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin İran ile olan ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar, özellikle ticari hacmin genişletilmesi, ekonomik faaliyetlerin artırılması ve her iki tarafın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi konularına vurgu yaptı.

Bölgesel durumun ve son dönemde yaşanan gelişmelerin yansımalarının da değerlendirildiği toplantıda, güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine dikkat çekildi. Taraflar, sorunların ve gerginliklerin çözümü için diyalog ve barışçıl yöntemlere başvurulması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, savaşın sona ermesi ve İran ile ABD arasındaki görüşmelerin bölgeye kalıcı bir barış ve istikrar getirmesi temennisi dile getirildi. Bu sürecin, bölge ülkeleri ve halkları arasında iş birliği ve iyi ilişkiler temeline dayanan yeni bir dönemin başlangıcı olması gerektiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, her iki tarafı ilgilendiren ve ortak öneme sahip diğer stratejik meseleler de görüşüldü.