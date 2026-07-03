Trump: İran, taleplerimizin neredeyse hepsini kabul etti

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin Washington’ın taleplerinin büyük bir kısmını kabul ettiğini söyledi.

Beyaz Saray’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerelerin sürdüğünü ifade eden Trump, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz taleplerin neredeyse tamamını kabul ettiler." dedi.

Trump, bölgede bir rejim değişikliği hedeflemedikleri yönündeki tutumunu yineleyerek, "Oldukça basit bir hedefim var: Nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.

İran’ın füze envanterine de değinen Trump, ülkenin elinde bazı füzelerin kaldığını ancak bunların bertaraf edilmesinin mümkün olduğunu savundu. Geçtiğimiz hafta yaşanan gerilimlere dikkat çeken Trump, bir insansız hava aracının (İHA) Amerikan gemisini hedef alması üzerine İran’a yönelik sert askeri karşılıklar verildiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta onları üç kez sert şekilde vurduk çünkü bir gemimize İHA gönderdiler."