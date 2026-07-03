Neçirvan Barzani ve Abbas Arakçi, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diyalog ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Neçirvan Barzani, bugün (3 Temmuz 2026 Cuma) Tahran’da İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Araçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin İran ile olan ikili ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Taraflar, ortak iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunurken; savaşın durdurulması ve bölgedeki son siyasi-askeri gelişmeleri görüştü.

Her iki taraf da bölge halklarının çıkarlarına hizmet edecek; güvenlik, istikrar ve barışın korunmasını sağlayacak kapsamlı diyalog ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.