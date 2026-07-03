Neçirvan Barzani, Ali Hamaney’in cenaze törenine katılacak

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 28 Şubat’ta düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden İran İslam Cumhuriyeti eski lideri Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere Tahran'a ulaştı.

28 Şubat’ta düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamaney için kapsamlı bir cenaze töreni düzenlenecek.

Neçirvan Barzani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın resmi daveti üzerine Kürdistan Bölgesi'ni temsilen Hamaney'in cenaze törenine katılacak.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın, bir dizi İranlı yetkili ile görüşmesi planlanıyor.