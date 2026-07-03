Politika

İmamoğlu’ndan komedyen Göktaş’ın tutuklanmasına sert tepki

"Mizahın görevi siyasetçiyi ve iktidarı eleştirmektir"

Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu
türkiye Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, komedyen Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisi gerekçe gösterilerek tutuklanmasına “iktidarın zeki ve üreten gençlere düşmanlık” yaptığını belirterek tepki gösterdi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmampğlu, komedyen Deniz Göktaş'ın “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi gerekçe gösterilerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Göktaş’ı tutuklamak nedir biliyor musunuz?

Muktedir, 86 milyonun aklıyla alay ediyor. Zeki, akıllı, üreten yurttaşına, gencine düşmanlık yapıyor. Onun için varsa yoksa dalkavuklar.

Oysa mizahın görevi budur; siyasetçiyi de, iktidarı da, muhalefeti de eleştirir.

Vatandaşın kutsalı, sandık günü çok yakın. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz.

Son söz Deniz’e: 'Neşemizi çalamazlar ya!'"

 

 
Kurdistan24 ,