İmamoğlu’ndan komedyen Göktaş’ın tutuklanmasına sert tepki
"Mizahın görevi siyasetçiyi ve iktidarı eleştirmektir"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, komedyen Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisi gerekçe gösterilerek tutuklanmasına “iktidarın zeki ve üreten gençlere düşmanlık” yaptığını belirterek tepki gösterdi.
CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmampğlu, komedyen Deniz Göktaş'ın “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi gerekçe gösterilerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına tepki gösterdi.
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Deniz Göktaş’ı tutuklamak nedir biliyor musunuz?
Muktedir, 86 milyonun aklıyla alay ediyor. Zeki, akıllı, üreten yurttaşına, gencine düşmanlık yapıyor. Onun için varsa yoksa dalkavuklar.
Oysa mizahın görevi budur; siyasetçiyi de, iktidarı da, muhalefeti de eleştirir.
Vatandaşın kutsalı, sandık günü çok yakın. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz.
Son söz Deniz’e: 'Neşemizi çalamazlar ya!'"
Deniz Göktaş’ı tutuklamak nedir biliyor musunuz?— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) July 3, 2026
Muktedir, 86 milyonun aklıyla alay ediyor. Zeki, akıllı, üreten yurttaşına, gencine düşmanlık yapıyor. Onun için varsa yoksa dalkavuklar.
Oysa mizahın görevi budur; siyasetçiyi de, iktidarı da, muhalefeti de eleştirir.…