İmamoğlu’ndan komedyen Göktaş’ın tutuklanmasına sert tepki

"Mizahın görevi siyasetçiyi ve iktidarı eleştirmektir"

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, komedyen Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisi gerekçe gösterilerek tutuklanmasına “iktidarın zeki ve üreten gençlere düşmanlık” yaptığını belirterek tepki gösterdi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmampğlu, komedyen Deniz Göktaş'ın “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi gerekçe gösterilerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Göktaş’ı tutuklamak nedir biliyor musunuz?

Muktedir, 86 milyonun aklıyla alay ediyor. Zeki, akıllı, üreten yurttaşına, gencine düşmanlık yapıyor. Onun için varsa yoksa dalkavuklar.

Oysa mizahın görevi budur; siyasetçiyi de, iktidarı da, muhalefeti de eleştirir.

Vatandaşın kutsalı, sandık günü çok yakın. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz.

Son söz Deniz’e: 'Neşemizi çalamazlar ya!'"