Bakan Fidan, ABD’li senatör ve temsilcilerle görüştü

3 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen’in yanı sıra senatörler Christopher Coons, Dick Durbin, Mike Rounds ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, "NATO Ankara Zirvesi" kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden heyetle ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Chatham House tarafından ortaklaşa düzenlenen önemli bir etkinliğe katıldı.

Ankara'da gerçekleştirilen ve "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa Genelinde NATO Müttefikleri Arasındaki İş birliğinin Güçlendirilmesi" başlığını taşıyan programda konuşan Bakan Fidan, ittifak içindeki ortaklık bağlarının önemine dikkat çekti.