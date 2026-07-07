Maliki ve KDP Grubu "siyasi denge" konusunu ele aldı

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Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki, Bağdat'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Parlamento heyetini kabul etti. Görüşmede, ulusal diyalogun geliştirilmesi, hükümetin yolsuzlukla mücadele kararlılığına destek verilmesi ve Parlamentonun denetim rolünün artırılması konuları ele alındı.

Nuri el-Maliki’nin Basın Ofisinden 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Maliki, Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ferhad Etruşi başkanlığındaki resmi KDP heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede, Irak'taki son siyasi gelişmeler ile ortak ilgi alanına giren önemli dosyalar masaya yatırıldı.

Taraflar, ülkede istikrarın sağlanması, devlet kurumlarının desteklenmesi ve mevcut zorlukların anayasa ile yasalar çerçevesinde aşılması amacıyla siyasi güçler arasındaki uzlaşı ve diyalogun güçlendirilmesi gerektiğinde fikir birliğine vardı.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri de federal hükümetin yolsuzlukla mücadele kapsamında attığı adımlar oldu.

Bu hukuki sürecin kesintisiz devam etmesi gerektiğini belirten Maliki, yolsuzlukla mücadelenin devletin tüm kurum ve organlarının ortak duruşunu gerektiren ulusal bir öncelik olduğunu vurguladı.

Kamu malının korunması ve vatandaşların resmi kurumlara olan güveninin yeniden tesisi için Parlamentonun denetim ve yasama rollerinin aktifleştirilmesi gerektiğini ifade eden Maliki, bunun da hükümet kurumlarının sıkı bir şekilde izlenmesi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin pekiştirilmesiyle mümkün olacağını kaydetti.

Toplantının sonunda her iki taraf, Irak'ın yüksek ulusal çıkarlarına hizmet etmek, ülkedeki imar ve kalkınma hamlelerini hızlandırmak adına siyasi aktörler arasındaki koordinasyon ve yakın temasın sürdürüleceğini belirtti.