Kürt Hukukçular: Çerçeve yasa tüm örgütsel kademeleri kapsamalı

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Hukuk kurumları tarafından Diyarbakır'da düzenlenen Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, "Çıkarılacak olan 'Çerçeve Yasa' hiçbir kategorik ayrım yapılmaksızın tüm örgütsel kademeleri ve yapıları kapsayacak şekilde bütünlüklü bir yaklaşımla ele alınmalıdır." denildi.

Hukuk kurumlarının çağrısıyla “Özgürlük, statü ve barış için demokratik hukuk” sloganıyla düzenlenen Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Diyarbakır’da gerçekleştirilen basın açıklamasına çok sayıda baro başkanı, hukuk örgütü temsilcisi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu delegesi katıldı.

Metnin Kürtçesi’ni Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, Türkçesi’ni ise Avukat Suzan Akipa okudu.

Bildirgede, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsuru olan Kürt halkının bir asırdır inkâr siyasetiyle yok sayıldığı, kolektif haklarından mahrum bırakılarak bir "istisna rejimi" altında statüsüz yaşatıldığı ifade edildi. 2025 yılında kritik bir dönüm noktası yaşandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu hukuk dışı ve statüsüzlük sürecinde Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile tarihsel bir kırılma yaşanmıştır. Öcalan, PKK’nin feshi çağrısını yapmış ve ‘Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir’ diyerek demokratik siyaset ve hukukun gerekliliğine vurgu yapmıştır. Bu anlamda konferansımız Öcalan'ın çağrısına tarihsel bir önem atfeder."

Sonuç bildirgesinde sürece ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kürt sorunu güvenlikçi politikaların cenderesinden çıkarılmalı, demokratik müzakere yöntemleriyle çözülmelidir. Kürt halkı; dili, kültürü, kimliği ve siyasal iradesiyle Demokratik Cumhuriyet içerisinde 'eşit ve kurucu bir özne' olarak anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Kürtçe başta olmak üzere anadilin kamusal alanda kullanımı ve anadilde eğitim hakkı yasal olarak tanınmalıdır."

Çatışmalı süreçten pozitif barış aşamasına geçilebilmesi için kapsayıcı bir geçiş hukukuna ihtiyaç duyulduğu belirtilerek şu talepler sıralandı:

"Silah bırakanların, siyasi mahpusların, sürgünde yaşayanların ve vatandaşlıktan çıkarılanların yeniden demokratik, sosyal ve siyasal yaşama katılımını sağlayacak yasal düzenlemeler derhal yapılmalıdır. Çıkarılacak olan 'Çerçeve Yasa' hiçbir kategorik ayrım yapılmaksızın tüm örgütsel kademeleri ve yapıları kapsayacak şekilde bütünlüklü bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Sürecin başarıya ulaşması için çerçeve yasa dahil tüm demokratik yasal düzenlemelerin, çözümün doğrudan muhatapları ve taraflarıyla tartışılarak düzenlenmesi anayasal bir zorunluluktur."