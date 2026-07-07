Bakan Fidan: En zor süreci atlattık

4 saat önce

Ankara, küresel dengeleri değiştirecek tarihi NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yaparken, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ittifakın geleceğine ve Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisine dair çok kritik mesajlar verdi. Zirve hazırlık sürecindeki en büyük diplomatik eşiğin başarıyla aşıldığını açıklayan Bakan Fidan, "En zor aşama ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna etmekti, artık sahne Ankara'da hazır." dedi.

Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House iş birliğiyle Ankara'da düzenlenen "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği" etkinliğinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Zirve hazırlıklarındaki en büyük zorluğun ABD Başkanı Donald Trump’ın toplantıya katılımını sağlamak olduğunu vurgulayan Fidan, "Yaklaşan NATO Zirvesi'nin en kritik aşaması Trump'ın katılımını sağlamaktı. Bu engelin aşılmasıyla en zor süreç geride kaldı." diyerek, Washington ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının yönetilemez bir krize dönüşmesini beklemediğini ifade etti.

NATO İçin Yeni Vizyon: Stratejik Kapasite

NATO'nun yalnızca anlık tehditlere refleks gösteren bir yapıdan sıyrılması gerektiğini kaydeden Fidan, “İttifak, uzun vadeli ve kapsamlı bir güvenlik anlayışı geliştirmelidir.” dedi.

Yeni dönemde sadece mevcut krize odaklanmak yerine, stratejik kapasite oluşturmanın öncelikli hedef olması gerektiğini söyleyen Fidan, “Avrupa, ABD'nin "savunma yükünü paylaşma" çağrılarını bir tehdit olarak görmemeli, güvenlik alanında daha fazla sorumluluk üstlenmelidir.” diye konuştu.

Türkiye’nin Avrupa Güvenliğindeki Merkezi Rolü

Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği (AB) eksenli okunamayacağını dile getiren Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin konumuna dair şu kritik mesajları verdi:

Vazgeçilmez Ortaklar: Savunma sanayisi iş birlikleri AB ile sınırlı kalmamalıdır. Türkiye ve İngiltere gibi güçlü savunma altyapısına sahip ülkeler, Avrupa güvenliğinin doğal ve vazgeçilmez ortaklarıdır.

Denge Politikası: Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklerken, Rusya ile diplomatik temas ve diyalog kanallarının açık tutulmasını da Avrupa'nın güvenliği açısından hayati görmektedir.

Engeller Kalkmalı: Savunma sanayisindeki iş birliğini kısıtlayan uygulamalar artık stratejik bir yük haline gelmiştir, bu engeller krizlere karşı verimliliği düşürmektedir.

"Tehditler Artık Daha Karmaşık, Sahne Ankara'da Hazır"

Klasik güvenlik anlayışının günümüzdeki çok boyutlu ve hızlı gelişen tehditleri karşılamakta yetersiz kaldığını söyleyen Fidan, yeni dönemde asıl belirleyici unsurların konuşlandırılabilir askeri kabiliyetler, savunma sanayii üretim kapasitesi ve operasyonel hazırlık düzeyi olacağını vurguladı.

Zirve öncesi sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Bakan Fidan, "Sahne Ankara'da hazır." ifadesini kullanarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ittifakın geleceğine yön verecek bu tarihi zirveye ev sahipliği yapmaya tamamen hazır olduğunu duyurdu.