Axios: Devrim Muhafızları iki ticari gemiye saldırı düzenledi

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İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere en az iki füze fırlattığı bildirildi.

ABD merkezli "Axios" internet sitesinin Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere en az iki füze fırlattı.

Yetkili, saldırının iki gemide büyük çapta maddi hasara yol açtığını ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Konuyla ilgili olarak Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) da Umman açıklarında, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

UKMTO tarafından bugün (7 Temmuz 2026 Salı) yapılan açıklamada, "bir petrol tankerine saldırı düzenlendiği ve gemide yangın çıktığı, olayın Umman'ın Lima kentinin birkaç kilometre doğusunda meydana geldiği ve can kaybı yaşanmadığı" aktarıldı.

Orta Doğu'daki savaş ve bölgesel gerilimler nedeniyle mart ayının başından bu yana ticari gemiler büyük zarar görüyor. İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına yanıt olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatmış, Washington ise buna karşılık İran limanlarına ambargo uyguladığını ilan etmişti.

Her ne kadar 17 Haziran’da Washington ile Tahran arasında bir mutabakat zaptı imzalanmasının ardından deniz trafiği yeniden başlamış olsa da bölgedeki gerginlik henüz son bulmuş değil.

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun savaş öncesi döneme dönmeyeceğini vurguluyor. Ayrıca Tahran, kendi kıyılarında belirlediği deniz rotasına uymayan gemileri engelleyeceğini de açıkça tehdit ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre 2024 yılında bu boğazdan günde yaklaşık 20 milyon varil ham petrol taşındı. Bu miktar, dünya genelindeki toplam petrol sevkiyatının yaklaşık %20'sine tekabül ediyor.