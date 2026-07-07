Koordinasyon Çerçevesi yolsuzlukla mücadele konusunu görüştü

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Irak'taki Şii siyasi çatıyı oluşturan Koordinasyon Çerçevesi, geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, en önemlisi yolsuzlukla mücadele olan üç temel dosya üzerinde duruldu.

Resmi açıklamaya göre toplantı, Bedr Örgütü Genel Sekreteri Hadi el-Amiri'nin ofisinde yapıldı. Kritik zirveye, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Başbakan Ali Zeydi de katıldı.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, yolsuzlukla mücadele operasyonları ve kamu malının israf edilmesinin önlenmesi oldu. Koordinasyon Çerçevesi liderleri, bu doğrultuda atılan hukuki ve idari adımlara tam destek verdiklerini belirterek, hukukun üstünlüğünü sağlayacak bu hamlelerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Yasama tatilinin sona ermesi ve Irak Parlamentosunun oturumlarına yeniden başlamasıyla birlikte, Koordinasyon Çerçevesi, Parlamentonun denetim mekanizmalarının aktifleştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, Parlamentonun önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulan kritik yasaların onaylanmasını hızlandırmak adına hükümet ve yargı ile tam bir uyum içinde çalışması gerektiği belirtti.

Açıklamanın sonunda, toplantıda İran'ın eski liderinin cenaze törenine yönelik resmi ve kitlesel hazırlıkların da takibinin yapıldığı kaydedildi. Koordinasyon Çerçevesi bileşenleri, bir vefa göstergesi olarak vatandaşlara bu merasime geniş katılım göstermeleri çağrısında bulundu.