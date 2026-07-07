Başbakan Barzani talimatı verdi: Erbil'deki Rizgari Hastanesi modernize ediliyor

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatıyla, Erbil’deki Rizgari Hastanesinin tüm altyapısını ve bölümlerini kapsayan geniş çaplı bir modernizasyon projesi başlatıldı. Proje, tıbbi hizmet kalitesini artırmayı ve vatandaşlara en son teknolojiyle sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Erbil Valiliği tarafından, bugün (7 Temmuz 2026 Salı), yapılan açıklamaya göre Başbakanlık Ofisi Müdürü Şaban Çali ve Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Rizgari Hastanesini ziyaret etti. Yetkililer, hastane yönetimi, doktorlar ve sağlık personeli tarafından karşılanarak projenin detayları hakkında bilgilendirildi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin "kamu sağlığına öncelik verilmesi" vizyonu doğrultusunda başlatılan proje; hasta servisleri, acil servis bölümleri ve ameliyathanelerin tamamen modernize edilmesini kapsıyor. Çalışmalar çerçevesinde hastaneye ileri teknoloji tıbbi cihazlar kazandırılacak; ayrıca hasta ve personel konforu için ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemleri en üst standartlara çıkarılacak.

Erbil Valiliği, söz konusu girişimin Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesinin kamu sağlığı sektörünü geliştirme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Hükümetin, yeni hastaneler inşa ederek, mevcut merkezleri modernize ederek ve kesintisiz ilaç tedariki sağlayarak vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini ulaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Erbil’in en büyük ve en önemli eğitim ve araştırma hastanelerinden biri olan Rizgari Hastanesi, her gün yüzlerce hastaya hizmet veriyor. Yürütülen bu kapsamlı modernizasyon projesinin tamamlanmasıyla birlikte, başkentteki tıbbi hizmet kalitesinde ciddi bir artış yaşanması ve hem hastalar hem de sağlık çalışanları için daha nitelikli bir ortam sağlanması öngörülüyor.