Burhanettin Duran: Terör yalnızca Suriye’nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik tehdittir

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırılarının sadece yerel değil, bölgesel bir tehdit niteliği taşıdığını vurguladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Suriye'nin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eylemi, yalnızca Suriye'nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik bir tehdittir. Şiddetin ve terörün hiçbir meşruiyeti olamaz."

Türkiye'nin Suriye politikasına ve bölgedeki barış çabalarına da değinen İletişim Başkanı Duran, Ankara'nın bu süreçteki kararlı tutumunu şu sözlerle yineledi:

"Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Suriye'nin kalıcı istikrar ve güvenliğine yönelik çabaları desteklemeye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir."