ABD ile Türkiye heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. İki lider, gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, savunma sanayii iş birliği ve bölgesel güvenlik konuları masaya yatırıldı. Zirvenin en kritik gelişmesi, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik uygulanan tüm yaptırımların kaldırılacağını açıklaması oldu. Trump, iki ülke arasındaki müttefiklik bağlarının güçlendirileceği mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinde devletin zirvesinden isimler hazır bulundu. Görüşmeye katılan heyette şu isimler yer aldı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal

Külliye’de gerçekleşen bu kritik temasların, Türkiye-ABD ilişkilerinde savunma sanayii ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.