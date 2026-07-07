Macron ve Şaraa'dan Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü Vurgusu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, Şam’da düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yaptı.

Macron ve Şaraa, bugün (7 Temmuz 2026 Salı), Suriye’nin başkenti Şam’da bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Macron, Fransa'nın Suriye’ye yönelik eğitim ve kültür desteğini yineledi. Macron ayrıca, Beşar Esad ailesinin el konulan mal varlıkların kalkınma projelerinde kullanılmak üzere Suriye halkına iade edileceğini açıkladı.

Ahmed Şaraa, geçtiğimiz hafta Şam’da meydana gelen patlamaya rağmen programını iptal etmen Macron’a teşekkür etti. Şaraa, "Suriye'nin başarılarından rahatsız olan ve ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen odaklar olabilir. Güvenlik birimlerimiz titiz bir soruşturma yürütüyor; bu menfur saldırının failleri en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Suriye’deki kültürel ve eğitim faaliyetlerini artıracağını belirtti. Özellikle "Aliph" vakfı aracılığıyla verilecek desteklerin yanı sıra, önceki rejim döneminde kapatılan okulların yeniden açılacağını duyurdu. Macron, bu okulların en kısa sürede faaliyete geçmesi için "L'Oeuvre d'Orient" kuruluşu ile iş birliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

Macron, Hizbullah’ın silahsızlandırılması, İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi ve Lübnan’ın tam egemenliğine kavuşması gerektiğini vurguladı. Aynı uluslararası hukuk ilkelerinin Suriye’nin toprak bütünlüğü için de geçerli olduğunu belirten Macron, "Suriye, tüm bileşenleri ve toplumsal kesimleriyle bu birliği ve egemenliği korumayı hak etmektedir." dedi.

Suriye’nin iç dengelerine dışarıdan müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayan Macron, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Suriye'nin birliğini korumak öncelikle Suriye halkının sorumluluğundadır. Ancak uluslararası toplum olarak bizim görevimiz de bu reform ve diplomatik iyileşme sürecini desteklemektir. Özellikle dışarıdan yapılan müdahalelerle bir toplumsal unsuru diğeri üzerinde üstün kılmaya çalışmanın büyük bir hata olacağına inanıyorum. Çözümler, Suriye'nin kendi ulusal çerçevesinde kalmalıdır."

Görüşme, Suriye’nin uluslararası toplumla yeni dönem ilişkileri ve bölge istikrarı açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.