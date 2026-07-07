Neçirvan Barzani ve Keldani Patriği Nona’dan toplumsal barış vurgusu

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği Mar Paul III Nona, farklı bileşenler arasında karşılıklı kabul, hoşgörü ve birlikte yaşam kültürünün korunmasının önemine vurgu yaptı.

Neçirvan Barzani, bugün (7 Temmuz 2026 Salı), öğleden sonra Keldani Kilisesi Patriği Mar Paul III Nona ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm dini ve etnik grupların genel durumu, özellikle de Hristiyan toplumunun konumu ele alındı. Taraflar; farklı bileşenler arasında karşılıklı kabul, hoşgörü ve birlikte yaşam kültürünün korunmasının stratejik önemine vurgu yapıldı.

Neçirvan Barzani, Hristiyanların Kürdistan halkının asli ve köklü bir unsuru olduğunu vurguladı. Hristiyanların haklarının korunması noktasında her zaman olduğu gibi kararlı bir duruş sergileyeceklerini yineleyen Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman, ayrım gözetmeksizin tüm bileşenlerin yuvası ve vatanı olarak kalacağı ve çoğulculuk kültürünün koruyucusu olacağı güvencesini verdi.

Keldani Kilisesi Patriği ise Kürdistan Bölgesi’nin tarihi misyonuna vurgu yaparak, bölgenin tüm inanç grupları için "güvenli bir liman" olma özelliğini takdirle karşıladıklarını dile getirdi. Patrik Mar Paul III Nona, bileşenlerin haklarına verdiği sürekli destek ve toplumsal uyuma katkıları nedeniyle Neçirvan Barzani’ye teşekkür ve şükranlarını sundu.