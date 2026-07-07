Cevdet Yılmaz: Savunma ihracatçısı ülkeler arasında ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayii alanında katettiği mesafeyi değerlendirerek, yakın gelecekte savunma ihracatçısı ülkeler arasında ilk 10 ülke arasına girmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'daki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'na katıldı. Programda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel konumuna ilişkin verileri paylaştı. Yılmaz, "Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz. Futbol tabiriyle ifade edecek olursak Türkiye, 1. ligde olmayı hedefleyen bir ülke konumunda." dedi.

Yılmaz, son bir yıl içerisinde savunma ve havacılık sektöründeki ihracat hacminin 11 milyar dolar barajını aştığını ifade ederek, bu ihracatın yüzde 50'den fazlasının NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin NATO'nun Avrupa kanadındaki stratejik önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Türkiye, NATO’nun Avrupa ayağında temel bir aktördür. Bu nedenle, başta AB olmak üzere Avrupa genelindeki tüm savunma ve güvenlik girişimlerinde Türkiye'nin etkin bir şekilde yer alması stratejik bir gerekliliktir." değerlendirmesinde bulundu.