AB Yüksek Temsilcisi: ABD ile İran arasındaki saldırılar müzakereleri daha karmaşık hale getiriyor

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Washington-Tahran hattındaki çatışmaların diplomatik çözüm arayışlarını çıkmaza soktuğunu belirterek, İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik operasyonlarını kınadı.

Yüksek Temsilci Kallas, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına misilleme olarak İran topraklarında 80’den fazla askeri hedefi vurmasının ardından tırmanan süreci değerlendirdi.

"ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, savaşı sona erdirmeye yönelik zaten son derece zorlu olan müzakereleri daha da karmaşık hale getiriyor.” diyen Kallas, “İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırıları kesinlikle kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Tahran yönetiminin daha önce varılan mutabakat çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden sivil ve ticari ulaşıma açmayı taahhüt ettiğini hatırlatan Kallas, son günlerde bölgede ticari gemilerin hedef alınmasının bu sözlerin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Enerji arz güvenliğinin küresel ekonomideki önemine değinen AB Yüksek Temsilcisi, "Seyrüsefer serbestisi hiçbir şekilde ve hiçbir gerekçeyle engellenmemelidir" uyarısında bulundu.

Bölgedeki yangını söndürmek için AB'nin diplomatik olarak devreye gireceğini belirten Kallas, AB Dışişleri Bakanlarının 13 Temmuz 2026'da Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarıyla kritik bir toplantı gerçekleştireceğini dile getirdi.

Kallas’a göre söz konusu zirvede, taraflar arasında daha önce sağlanan lakin şu an çöken anlaşmanın yeniden nasıl uygulanabileceği masaya yatırılacak. Ayrıca hem Hürmüz Boğazı hem de Kızıldeniz'de küresel ticaret gemilerinin güvenliğinin ve seyrüsefer serbestisinin korunması için atılacak ortak adımlar ele alınacak.