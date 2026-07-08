Ankara’da yeni protokol havalimanındaki binaya Trump'ın adı verildi

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36. NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye’ye giden ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da devlet protokolü ve uluslararası zirveler için özel olarak yenilenen Etimesgut’taki yeni Ankara Havalimanında bir binaya kendi adının verildiğini açıkladı.

NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da bulunan Trump’ın uçağı, restorasyon çalışmaları tamamlanan yeni protokol havalimanına iniş yapmıştı.

Trump, resmi temaslarının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği ortak basın toplantısında bu jesti kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamasında Erdoğan ile olan yakın diyaloğuna dikkat çeken Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile en başından beri çok özel bir ilişkimiz ve harika bir kimyamız var. Benim adımı havalimanındaki bir binaya vermesi çok hoş ve üst düzey bir jestti. Ayrıca Ankara'daki yeni yollar ve bu yeni havalimanı gerçekten muhteşem olmuş."

Konuşmasında Erdoğan’ın liderliğine ve Türkiye'nin askeri kapasitesine de övgüler yağdıran ABD Başkanı, "Erdoğan, tüm dünyada büyük saygı duyulan harika bir lider. Türkiye, onun döneminde askeri açıdan çok ciddi bir güç kazandı. Muazzam bir orduya ve son derece güçlü, ciddi bir askeri teçhizata sahipler." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki diplomatik temaslarına Ankara’da yoğun bir takvimle devam ediyor.