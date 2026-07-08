Avrupa'dan pilotlara: İran, Irak ve Lübnan hava sahasından uzak durun

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Avrupa Birliği, ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve sıcak çatışma riskini gerekçe göstererek, havayolu şirketlerine İran, Irak ve Lübnan hava sahalarının ikinci bir emre kadar kullanmama uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), bugün (8 Temmuz 2026 Çarşamba) yayınladığı yeni bir emniyet direktifiyle, ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve sıcak çatışma riskini gerekçe göstererek tüm havayolu şirketlerine acil bir uyarıda bulundu.

EASA tarafından yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve sıcak çatışma riski nedeniyle tüm havayolu şirketlerinden İran, Irak ve Lübnan hava sahalarının ikinci bir emre kadar kullanmamaları talep edildi.

Söz konusu uçuş rotası kısıtlamasının 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

Öte yandan EASA, daha önce sivil uçuşlar için "temkinli geçiş" uyarısı yaptığı Bahreyn, Kuveyt, İsrail, Ürdün, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan hava sahalarına yönelik eski kısıtlama kararlarını ise kaldırdığını duyurdu.

Avrupa Birliği’nin bu radikal güvenlik adımı, bölgedeki askeri tırmanışın hemen ardından geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran’ın güney bölgelerine düzenlediği bombardımanlara misilleme olarak, Bahreyn ve Kuveyt’te konuşlu 85 ABD askeri üs ve tesisini füze ile kamikaze İHA’larla vurduğunu açıklamıştı.

Gerilim, hafta başında Hürmüz Boğazı'nda ticari tankerlerin hedef alınmasıyla tırmanmıştı.

EASA, Washington ile Tahran arasındaki mevcut ateşkes durumunun "son derece hassas ve kırılgan" olduğuna dikkat çekerek, yükselen askeri mobilizasyon nedeniyle yeni operasyonların an meselesi olduğu uyarısında bulundu.

Açıklamada, bu geçici sakinliğin çökmesi durumunda, özellikle İran hava sahasının sivil havacılık için "ciddi, doğrudan ve öngörülemez bir tehdit" barındıracağı vurgulandı.