İran'dan Trump'a: Buyrun deneyin, burası sizin için cehennem olur

46 dakika önce

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanı ve Koordinatör Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari, katıldığı özel bir televizyon programında İran'ın bölgedeki stratejik konumuna dikkat çekerek, silahlı kuvvetlerin sınırları koruma konusundaki tam kabiliyetini vurguladı.

Konuşmasının başında İran halkına taziyelerini ileten Seyyari, İran'ın coğrafi konumu gereği 2 bin 700 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip olduğunu belirtti.

Denizlerin ülkeler için temel bir güç ve refah kaynağı olduğunu hatırlatan Amiral Seyyari, küresel ticaretin %90'ının deniz yollarıyla yapıldığını ve İran'ın bu potansiyel ile enerji kaynaklarından daha fazla yararlanması gerektiğini ifade etti.

Yerli üretim olan "Cemaran" savaş gemisini milli kabiliyetlerin başarılı bir örneği olarak gösteren Seyyari, bu tür askeri gemilerin inşa edilmesinin, İranlı uzmanların tüm ambargo ve engelleri aşarak halkın onurunu koruyabileceğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Amiral Seyyari, ABD'nin tehditlerine ve Başkan Donald Trump'ın iddialarına sert yanıt vererek, "İran toprakları 90 milyon İranlının kırmızı çizgisidir." dedi.

Düşmanın her zaman psikolojik savaş ve dezenformasyon yoluyla halkın moralini bozmaya çalıştığını savunan Seyyari, sahada ise hiçbir gücün bu cesareti gösteremeyeceğini ileri sürdü.

Seyyari, "Düşmanlar, psikolojik savaş yürütüyor ancak sahada İran kıyılarına tek bir asker bile çıkarma cesaretleri yok. Çünkü böyle bir hata yaparlarsa, içinden asla çıkamayacakları bir cehenneme düşeceklerini çok iyi biliyorlar." diye konuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve güvenlik güçlerinin en üst düzeyde koordinasyon ve teyakkuz halinde olduğunu belirten Seyyari, ABD Başkanı Trump'a doğrudan seslenerek şu meydan okumada bulundu:

"Eğer ordunuzun önünde hiçbir engel olmadığını iddia ediyorsanız, buyurun deneyin! Bizler, sahip olduğumuz sarsılmaz irade ve sadakatle her türlü teknolojik açığı kapatırız ve sınırlarımıza en ufak bir zarar gelmesine asla izin vermeyiz."

Habibullah Seyyari, konuşmasının sonunda İran halkına güvence vererek, silahlı kuvvetlerin ülkenin etrafında aşılmaz bir kale gibi duracağını ve hiçbir saldırganlığa geçit vermeyeceğini yineledi.