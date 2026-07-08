Erbil, polo sporunun yeni merkezi olmaya hazırlanıyor

"Kürdistan, mutlaka görülmesi gereken bir yer"

1 saat önce

Suudi Arabistan’ın tanınmış isimlerinden, dünyaca ünlü polo oyuncusu ve "Desert Knights" takımı başkanı Prens Turki bin Abdulrahman Al-Sudairi, Erbil’de ilk polo kulübü ve spor kompleksinin kurulması için ciddi planların ve görüşmelerin yürütüldüğünü açıkladı.

Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulunan Prens Turki, spor organizasyonlarındaki iş birliği ve desteklerinden dolayı "Visit Kurdistan" girişimine teşekkürlerini sundu.

Erbil’de ilk polo kulübü ve spor kompleksinin kurulması için ciddi planların ve görüşmelerin yürütüldüğünü belirten Turki bin Abdulrahman Al-Sudairi, projenin detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"Polo sporu ve Erbil’de bu branşa özel bir spor kompleksi inşa edilmesi olasılığı üzerine kapsamlı bir istişarede bulunduk. Arin Mesrur Barzani’yi, Kürdistan Bölgesi'ne ve kalkınmaya büyük bir tutkuyla bağlı, saygın ve vizyoner bir genç lider olarak tanıdım."

Sudairi, polo sporunun Kürdistan Bölgesi’ne taşınmasının; Kürdistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar gibi Körfez ülkelerini bir araya getirecek bölgesel liglerin ve ortak turnuvaların önünü açacağını belirtti. Bu sporun, Kürt halkının karakterinde de var olan binicilik ve cesaret gibi değerleri yansıttığını ifade ederek, toplumların bu yolla birbirine daha da yakınlaşacağını vurguladı.

Bölgedeki imar faaliyetlerine hayran kaldığını dile getiren Pren Turki, "Açıkça söylemeliyim ki; Kürdistan’da şahit olduğum tablo beklentilerimin çok üzerindeydi. Başbakan Mesrur Barzani liderliğindeki hükümetin yürüttüğü kalkınma hamlesi ve modernleşme süreci dikkat çekici. Altyapı kalitesi, düzenli karayolları ve inşa edilen modern şehirler, geleceğe dair çok net bir vizyonun ürünüdür." dedi.

Kürt toplumunun misafirperverliğine övgüde bulunan Sudairi, "Kürdistan’da geçirdiğim süre boyunca kendimi bir yabancı değil, buranın bir parçası gibi hissettim. Doğa harikası manzaraları ve eşsiz iklimiyle Kürdistan, mutlaka görülmesi gereken bir yer." diyerek, "Visit Kurdistan" platformu aracılığıyla tüm dünya turistlerini bölgeyi keşfetmeye davet etti.

Açıklamasının sonunda Prens Turki Sudairy, Erbil’deki polo tesisleri tamamlandığında sahaya çıkacak ilk ekibin kendi takımı olan "Desert Knights" olacağının sözünü verdi. Ayrıca, artık "ikinci vatanı" olarak gördüğü Kürdistan Bölgesi'nde yılda 3 ila 4 uluslararası turnuva düzenlemeyi planladıklarını müjdeledi.