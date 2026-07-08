KDP'li yetkili: Parlamentonun aktifleştirilmesinin önünde hiçbir engel kalmadı

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hemin Hewrami, Kürdistan Parlamentosunun aktifleştirilmesinin önünde artık hiçbir engel kalmadığını ifade etti.

Hemin Hewrami, bugün (8 Temmuz 2026 Çarşamba) Pirmam’da Japonya’nın Erbil Başkonsolosu Hitoshi Ishizuka ve Almanya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki kuvvetlerinin siyasi danışmanıyla ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerin ana gündem maddesini Kürdistan Parlamentosunun yeniden aktifleştirilmesi süreci oluşturdu.

KDP'li yetkili Hewrami, Facebook sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Japonya’nın Erbil Başkonsolosu Hitoshi Ishizuka, Japonya’nın Bağdat Büyükelçiliği Siyasi İşler Sorumlusu Tomohiro Matsushima ve Siyasi Bölüm Yetkilisi Mayuki Nishimura ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Hewrami, bir diğer görüşmede ise Almanya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki kuvvetlerinin siyasi danışmanıyla bir araya geldiğini ifade etti.

Hewrami, Kürdistan Bölgesi’ndeki son siyasi gelişmelerin de ele alındığı görüşmelerde, KDP’nin seçimlerden birinci parti olarak çıkmasının ardından, Parlamentonun anayasal ve yasal görevlerini yerine getirmesi için her türlü çabayı gösterdiğini vurguladı.

Görüşmeler ve diyalog heyetleri aracılığıyla bir uzlaşı zemini aradıklarını kaydeden KDP'li yetkili, Parlamentosunun aktifleştirilmesinin önünde artık hiçbir bir engel kalmadığını belirtti.

KDP’nin Parlamento oturumlarına katılmaya tam anlamıyla hazır olduğunu teyit eden Hewrami, "Parlamentoda temsilcisi bulunan tüm siyasi partiler; parlamentonun aktifleştirilmesi ve Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün korunması noktasında tarihi bir sorumluluk ve belirleyici bir sınavla karşı karşıyadır." dedi.