NATO Ankara Zirvesi Bildirgesi açıklandı

"Savaş üstünlüğümüzü korumaya kararlıyız"

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Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. İttifakın geleceğine dair kritik kararların yer aldığı bildiride, kolektif savunma, savunma yatırımları ve bölgesel güvenlik konularında kararlılık mesajı verildi.

Bildiride, üye ülkelerin NATO'nun temel taşı olan kolektif savunma ilkesine ve transatlantik bağa yönelik "sarsılmaz bağlılıklarını" teyit etmek üzere Ankara'da bir araya geldiği vurgulandı. Metinde, "Bir müttefike yönelik saldırı, tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz ve kolektif gücümüz, İttifak bünyesindeki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, caydırıcılık ve savunma konusunda "360 derece" yaklaşımının sürdürüleceği belirtildi.

Rusya’nın Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik oluşturduğu uzun vadeli tehditler ile terörizmle mücadelenin öncelikli gündem maddeleri olduğu aktarılan bildiride, müttefiklerin Lahey Savunma Taahhüdü’nü hayata geçirdiği ifade edildi. Bu kapsamda, Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın 2025 yılı savunma yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla artırdığı kaydedildi.

Bildiride, 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmaları duyurulurken; müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerinin kaldırılacağı ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi kollarıyla iş birliğinin derinleştirileceği taahhüt edildi.

Geleceğin İttifakı'nı inşa etmek amacıyla nükleer, konvansiyonel ve füze savunma kabiliyetlerinin uzay ve siber unsurlarla modernize edileceği açıklandı. Muharebe üstünlüğünün korunması kararlılığının altı çizilerek, insansız sistemler, hassas vuruş kabiliyetleri ve yapay zeka modellerine yatırım yapılacağı, ayrıca birbiriyle uyumlu "transatlantik muharebe bulutu" geliştirileceği duyuruldu.

Ukrayna'nın özgürlük ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğin sarsılmaz bir şekilde sürdüğü belirtilen bildiride, askeri yardımların sürdürülebilirliği için somut adımlar açıklandı. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avro taahhüt ederken, bu desteğin 2027 yılında da en az aynı seviyede korunacağı güvencesini verdi. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin Ukrayna’ya yönelik çok yıllı finansman kararı memnuniyetle karşılandı.

Bölgesel krizler ve stratejik rekabetin de ele alındığı bildiride, İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği yinelendi. Tahran yönetimine, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğüne tam saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Sonuç bildirisinin sonunda, zirveye başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür edilerek, "Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.