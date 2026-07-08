İmamoğlu hakkında yeni soruşturma

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir davadaki ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisini tehdit" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın gerekçesi olarak İmamoğlu’nun 8 Temmuz 2026 tarihinde mahkeme heyeti huzurunda sarf ettiği sözler gösterildi. Açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/208 Esas sayılı dosyasının duruşması sırasında yaşanan olayla ilgili şu detaylara yer verildi:

"İmamoğlu’nun mahkeme heyeti önünde kullandığı; 'Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım. Yargılayacağım merak etmeyin. Ben iddianameyi yapanları yargılayacağım' şeklindeki ifadeleri nedeniyle, 'kamu görevlisini tehdit' suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır."