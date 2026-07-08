Pakistan’dan ABD ve İran’a "İslamabad Mutabakatı" çağrısı

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, bölgede tırmanan gerilimden derin endişe duyduğunu belirterek, yeni bir savaşın patlak vermesinin hiçbir tarafın çıkarına olmayacağı uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, bugün (8 Temmuz 2026 Çarşamba) yapılan açıklamada, bölgesel istikrarın korunması için itidal çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Pakistan, bölgede tırmanan gerginlikten ötürü derin endişe duymaktadır. Bölgesel barış hedefine ulaşmak için iletişim, diyalog ve diplomasinin hiçbir alternatifi yoktur." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, tarafları "İslamabad Mutabakat Zaptı" çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmeye teşvik ederken, gerilimin düşürülmesi amacıyla "olumlu rolünü" ve "arabuluculuk" girişimlerini sürdürmeye hazır olduğunu teyit etti.

Bölgedeki gerilim, bugün sabaha karşı ABD ve İran’ın karşılıklı saldırılarıyla yeni bir boyuta taşındı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), deniz güvenliğini tehdit ettiği ve bölgedeki istikrarı bozduğu gerekçesiyle İran’ın güneyinde yer alan 80’den fazla stratejik hedefi vurduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD saldırılarına misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt’te bulunan 85 ABD askeri mevzisini hedef aldığını açıklamıştı. Tahran yönetimi, bu operasyonların "ABD’nin mevcut ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine yönelik bir yanıt" olduğunu savunmuştu.