CENTCOM: İran’a yönelik ilave saldırılar başlatıldı

2 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda İran’a yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıkladı.

CENTCOM, Trump’ın talimatı doğrultusunda İran’ın "Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesinin azaltılması" amacıyla ülkeye yönelik ilave saldırılar başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca ABD'nin hayati öneme sahip uluslararası su yolunda serbestçe seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik son dönemdeki "haksız saldırılar" nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğunun belirtildi.

İran basını ise, Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentlerinin yakınları başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerindeki çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Yerel kaynaklar, Bender Abbas’ta 8 ayrı patlama sesi duyulduğunu kaydetti.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, saldırılar nedeniyle İran’ın Çabahar kentinde elektriklerin kesildiğini açıkladı.