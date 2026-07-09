Türkiye Başkonsolosu: Şirketlerimiz Kürdistan Bölgesi’nde yatırımda ilk sırada

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Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Ankara ile Erbil arasındaki ilişkilerin stratejik derinliğine dikkat çekerek, Türk şirketlerinin Kürdistan Bölgesi’nin imar ve kalkınma sürecinde öncü bir rol üstlendiğini vurguladı.

Kurdistan24'e özel açıklamalarda bulunan Başkonsolos Topçu, iki taraf arasındaki ilişkilerine değindi. Topçu, "Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler; ekonomi, güvenlik, siyaset ve kültür gibi pek çok alanı kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir. Ancak bu ilişkilerin en kritik rüknü, temelini sarsılmaz kılan insani bağlardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, Kürdistan Bölgesi’nin birincil ekonomik ortağı olduğunu belirten Topçu, "Türk şirketleri, Kürdistan Bölgesi’ndeki yabancı yatırımcılar listesinde birinci sırada yer almaktadır. Aynı şekilde, bölgede faaliyet gösteren yabancı firmalar arasında sayıca en büyük pay yine Türkiye’ye aittir." dedi.

Erman Topçu, açıklamasının sonunda Türkiye’nin her alanda ikili ilişkileri daha da geliştirmeyi, özellikle ekonomik ve ticari iş birliği hacmini genişletmeyi hedeflediğini dile getirdi