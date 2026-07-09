Rizgari Hastanesi, Kürdistan Bölgesi’nin en modern sağlık merkezi oluyor

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Kürdistan Bölgesi’nde sağlık sektörünü geliştirmek ve vatandaşlara sunulan tıbbi hizmet kalitesini artırmak amacıyla, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Erbil’deki Rizgari Hastanesinde kapsamlı bir modernizasyon çalışması başlatıldı. Proje kapsamında, hastanenin tüm bölümlerinde ve işletim sisteminde köklü değişiklikler yapılması hedefleniyor.

Rizgari Hastanesi Müdürü Nurcihan Ali Şaban, bugün (9 Temmuz 2026 Perşembe), çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların en yüksek kalite standartlarında ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Şaban, hastanenin en gelişmiş tıbbi cihazlarla donatılacağını ve Kürdistan Bölgesi genelindeki en gelişmiş sağlık merkezlerinden biri haline geleceğini ifade etti.

Çalışmaların birinci aşamasının başarıyla tamamlandığını belirten Rizgari Hastanesi Müdürü, ikinci aşamada doktor odaları ve hasta bekleme salonlarının yenilenmesine başlandığını bildirdi.

Projenin dikkat çeken unsurlarından biri olarak, hem kamu hem de özel hastaneler düzeyinde ilk kez kullanılacak olan yeni nesil bir ısıtma-soğutma sisteminin kurulacağı belirtildi. Bu sistemle, hastanenin uzun yıllardır devam eden teknik sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi planlanıyor.

Rizgari Hastanesi Tıbbi Cihaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Ahmed Slêman ise ameliyathanelerin modernize edildiğini ve son teknoloji ekipmanlarla donatıldığını açıkladı.

Bu dijital dönüşümün, hem hekimlerin işini kolaylaştırması hem de hastaların hizmet alma sürecini hızlandırması bekleniyor.