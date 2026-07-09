YÖK’ten Yeditepe Üniversitesine soruşturma

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin mezuniyet töreni sırasında Kur'an-ı Kerim ayeti içeren bir pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılmasıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanan ve sosyal medyada geniş yer bulan olayda, bir öğrencinin taşıdığı ayetli pankartın diğer öğrenciler tarafından engellenmesi ve bu durumun alkışlarla desteklenmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Konuyla ilgili YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz."