ABD basını, İran'ın Trump'a suikast planını yazdı

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İsrail, İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratı ABD yönetimiyle paylaştı.

Wall Street Journal’ın konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre istihbarat, daha önce takip edilen genel tehditlerden farklı, yeni bir plana işaret ediyor.

CNN’e konuşan iki kaynak da İsrail’in söz konusu istihbaratı ABD’ye ilettiğini doğruladı. Ancak planın ne aşamada olduğu, nerede gerçekleştirilmesinin hedeflendiği ve bağlantılı kişilerin belirlenip belirlenmediği açıklanmadı.

İsrail ve İran yönetimleri iddia hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı. Beyaz Saray ise değerlendirme talebine Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesinin ardından yaptığı açıklamaları hatırlatarak yanıt verdi.

Trump, İran kaynaklı tehditlerden söz ederken “Beni ortadan kaldırmak istiyorlar. Bütün listelerinde birinci sıradayım.” demişti.

Uçak değişikliğini Gizli Servis istedi

Trump’ın Ankara’dan ayrılırken Katar tarafından hediye edilen yeni başkanlık uçağı yerine eski Air Force One’ı kullanması da güvenlik tehdidiyle ilişkilendirildi.

ABC News’e konuşan kaynaklar, Gizli Servisin İran’la artan gerilim nedeniyle tedbir amacıyla Trump’tan Türkiye’den eski uçakla ayrılmasını istediğini söyledi.

Yeni başkanlık uçağı önceden İngiltere’deki Mildenhall Hava Üssüne gönderildi. Trump, Türkiye’den eski Air Force One ile ayrıldıktan sonra İngiltere’de uçak değiştirdi.

ABD Başkanı ise kararın güvenlik kaygılarından kaynaklandığını reddederek uçağın askeri personele gösterilmek üzere İngiltere’ye gönderildiğini savundu.

Süleymani’nin öldürülmesinden sonra tehditler artmıştı

İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 2020’de Trump’ın talimatıyla Bağdat’ta öldürülmesinin ardından intikam açıklamalarında bulunmuştu.

Trump ve ilk başkanlık döneminde görev yapan bazı ABD’li yetkililere yönelik İran kaynaklı tehdit iddiaları, sonraki yıllarda Amerikan güvenlik birimlerinin gündeminde yer almıştı. Son iddia ise ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden yoğunlaştığı bir dönemde ortaya çıktı.