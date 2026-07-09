Arakçi: ABD, mutabakatı ihlal etti

3 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran topraklarındaki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın ve İslamabad Mutabakat Zaptı’nın açık bir ihlali olduğunu savundu.

Pakistan Ordu Komutanı General Asım Münir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Arakçi, ABD’nin saldırılarını sert bir dille kınadı.

Bakan Arakçi, ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırıların, İran halkının ve silahlı kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini savunma kararlılığını etkilemeyeceğini vurguladı.

ABD ve İran güçleri arasında iki gündür tırmanan gerilimin ardından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, dün gece İran’a ait 90 stratejik mevzinin bombardıman altına alındığı belirtilmişti.