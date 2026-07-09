Irak’ta yolsuzluk operasyonu: 14 milyar dinar daha ele geçirildi

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Irak Yüksek Yargı Konseyi, Petrol Bakanlığı Rafineri İşleri Müsteşarı Adnan Cumeyli davasında yürütülen soruşturma kapsamında, 14 milyar dinar daha ele geçirildiğini duyurdu.

Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi soruşturma hakimi tarafından yapılan açıklamada, tutuklu Müsteşar Adnan Cumeyli ve suça karışan diğer şüphelilerin kamu projelerinden usulsüz yollarla elde ettiği fonların takibi neticesinde, 14 milyar dinarlık yeni bir tutarın tespit edildiği belirtildi.

Yargı makamlarından yapılan açıklamada, söz konusu tutarın bir çukura saklandığı bilgisi paylaşıldı. Mahkeme, kamu kaynaklarının suistimal edilmesi ve yolsuzluk davasına dahil olan tüm faillerin tespit edilmesi amacıyla soruşturmanın sürdürüldüğünü vurguladı.

Cumeyli’nin tutuklanmasının ardından derinleştirilen soruşturma, Irak’ta son yılların en büyük yolsuzluk operasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda milletvekili, parti lideri ve üst düzey kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmişti.