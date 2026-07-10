Türkiye dahil 9 ülke savunma bankası kuracak

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Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 9 ülke, Ukrayna ile müttefiklerin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla savunma bankası kuracak. Merkezi Kanada’da bulunacak bankanın 2027’de faaliyete geçmesi bekleniyor.

Türkiye, Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna, Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası (DSRB) kurma kararı aldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; banka savunma yatırımlarına finansman sağlayarak Ukrayna ile müttefik ülkelerin silahlanma ve savunma kapasitesinin geliştirilmesini destekleyecek.

Merkezi Kanada’da kurulacak DSRB’nin 2027’de faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, bankanın savunma yatırımlarının önünü açacağını belirterek, “DSRB, savunma sanayi tabanımızı güçlendirecek ve Kanada ile müttefiklerimizin daha tehlikeli ve bölünmüş bir dünyadaki sınamaları aşması için gerekli kapasiteyi sağlayacak.” dedi.

Bankanın kuruluşu, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin ardından duyuruldu.