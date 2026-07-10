Agrin Abdullah: 9'uncu Kabine döneminde 810 yol projesi tamamlandı

Bakan Yardımcısı Abdullah, Irak Hükümetinin 2014 yılından bu yana bölgedeki hizmet projelerine yönelik herhangi bir finansal destek sağlamadığını vurguladı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi İmar ve İskan Bakan Yardımcısı Agrin Abdullah, Dokuzuncu Kabine döneminde toplam maliyeti 1 trilyon 57 milyar dinar olan 810 yol projesinin hayata geçirildiğini açıkladı.

Kurdistan24’e açıklamalarda bulunan Agrin Abdullah, karşılaşılan çok yönlü zorluklara rağmen Dokuzuncu Kabinenin halka hizmet noktasında verimli bir dönem geçirdiğini belirtti. Son yedi yılda ulaşım sektöründe çok sayıda projenin hayata geçtiğini ifade eden Abdullah, "Bu dönemde tamamlanan 810 proje sayesinde 3 bin 55 kilometrelik yol ağı vatandaşların hizmetine sunuldu." dedi.

Gelecek projelere ilişkin verileri paylaşan Abdullah, "Maliyeti 4 trilyon 246 milyar dinar olan yaklaşık 461 yeni yol projesi için uygulama onayı alınmış durumda. Bu rakamlar, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ulaşım sektörüne yönelik vizyonunun ve hedeflerinin büyüklüğünü açıkça ortaya koymaktadır."

Bakan Yardımcısı, tüm yatırımların bölgenin iç gelirleriyle karşılandığını hatırlatarak, "2014'ten bugüne federal hükümet, Kürdistan Bölgesi'ndeki hizmet projeleri için tek bir bin dinar bile göndermedi. Uygulanan tüm projeler tamamen yerel bütçe ile finanse edildi." ifadelerini kullandı.

İmar ve İskan Bakanlığının stratejik planına da değinen Abdullah, temel hedeflerinin Kürdistan Bölgesi genelinde "Ulaşım can damarı" olarak adlandırılan ana bir yol ağını kurmak olduğunu söyledi. Bu ağın önemli bir kısmının tamamlandığını, kalan bölümlerin ise yapım aşamasında olduğunu bildirdi. Ayrıca, Dokuzuncu Kabine döneminde yerel şirketlerin desteklendiğini ve tüm projelerin bu yerel firmalar tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Yardımcısı Agrin Abdullah, Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür ederek, "Sayın Başbakan’ın projeleri yakından takip etmesi ve verdiği stratejik talimatlar, çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Hizmet yolunda bizlere her zaman en güçlü desteği sağlamıştır." dedi.