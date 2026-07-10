Ekonomi ve ticaretin can damarı: Duhok-Zaho yolu ve Geli tüneli

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Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesinin en stratejik projelerinden biri olan Duhok-Zaho yolu ve Geli Zaho tüneli, bölgenin ticaret ve ulaşım sektöründe köklü bir değişim yarattı. Yaklaşık 500 milyar dinar maliyetle hayata geçirilen bu projeler; Kürdistan Bölgesi, Türkiye ve Avrupa arasındaki ticari hareketlilik ile turist trafiğine büyük kolaylık sağladı.

Dokuzuncu Kabinenin ulaşım altyapısını güçlendirme vizyonu kapsamında tamamlanan Duhok-Zaho çift şeritli yolu, bölge genelindeki en büyük kara yolu yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor. "Ticaretin can damarı" olarak nitelendirilen bu güzergah, Duhok ilini ve Zaho Bağımsız İdaresi’ni Türkiye’ye açılan İbrahim Halil Uluslararası Sınır Kapısına bağlıyor.

44 kilometre uzunluğundaki Duhok-Zaho yolu, hükümet tarafından 10 farklı aşamada modernize edilerek çift şeritli hale getirildi. 311 milyar dinarı aşan bir bütçeyle, uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen proje kapsamında; bir üst geçit ve dört alt geçit inşa edilerek güzergah üzerindeki onlarca köye hizmet sağlandı.

Geli Zaho tüneli: Güvenli ve hızlı ulaşım

Bölgedeki ulaşım devriminin bir diğer önemli ayağı ise 3 bin 600 metre uzunluğundaki Geli Zaho tüneli oldu. 175 milyar dinar maliyetle inşa edilen tünel, ulaşım süresini ciddi oranda kısaltırken, eski "Geli Zaho" geçidinde güvenlik risklerini de ortadan kaldırdı.

İleri teknoloji ve yol güvenliği

Yol güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla projede modern trafik teknolojileri kullanıldı. Hız denetleme kameraları, uluslararası standartlarda yol çizgileri ve gelişmiş aydınlatma sistemlerinin yerleştirilmesi, trafik kazalarının azaltılmasında önemli rol oynadı.

Bu stratejik yatırımlar, sadece bir ulaşım projesi olmanın ötesinde; Başbakan Mesrur Barzani’nin Kürdistan Bölgesi’ni bölgenin önemli bir ticaret merkezi haline getirme vizyonunun bir parçasıdır