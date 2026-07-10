Galibaf'tan ABD’ye sert uyarı: ABD, İhanete sert yanıt veririz

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, savaşın sona erdirilmesinin küresel bir öncelik olduğunu ancak bunun İran’ın teslimiyetiyle gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Galibaf, bölgedeki gerilime ve diplomatik sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, Siyonist rejim ve NATO; İran'ı birkaç gün içinde teslim olmaya zorlayabileceklerini sanıyordu. Ancak dünya, İran karşısında başarısız olduklarını gördü." dedi.

Müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Galibaf, Washington yönetimine duydukları güvensizliğin altını çizdi. Müzakereler sırasında ABD Başkan Yardımcısı'na güvenmediklerini açıkça ilettiğini ifade eden Galibaf, savunma stratejilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Ülkemizi savunma hazırlıklarımızı hiçbir zaman askıya almadık. Amerikalıların mutabakatlara ihanet ettiği anda, kapsamlı bir şekilde kendimizi savunmaya hazırız."

Savaşın sona erdirilmesinin dünya ülkeleri açısından bir öncelik haline geldiğini kabul eden İran Meclis Başkanı, "Herkes şunu bilmelidir ki; bu çatışma, İran'ın teslim olmasıyla asla sona ermeyecektir." ifadelerini kullandı.