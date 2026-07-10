Hewramani: 9. Kabine zorluklara sloganlarla değil, stratejik projelerle yanıt verdi

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Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, Dokuzuncu Hükümetin sloganlar yerine, stratejik projelere odaklanarak zorluklara yanıt verdiğini söyledi.

Hewramani, bugün (10 Temmuz 2026 Cuma), yaptığı açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani liderliğindeki Dokuzuncu Kabinenin yeni bir çalışma modeli sunduğunu belirtti.

Hükümetin sloganlar yerine, stratejik projelere odaklanarak zorluklara yanıt verdiğini belirten Hewramani, hükümetin bölgenin geleceği için güçlü bir temel attığını vurguladı.

Sözcü Hewramani, Başbakan Mesrur Barzani'nin vizyonu doğrultusunda gıda güvenliğinin sağlanması ve su kaynaklarının yönetimi konusunda kapsamlı ve bilimsel politikaların hayata geçirildiğini ve bu alanlarda dev adımlar atıldığını kaydetti.

Sektörledeki gelişmelere de değinen Hewramani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarım ve turizm sektörlerimiz bugün çok daha ileri ve gelişmiş bir aşamadadır. Ulaşım ağımız ve yeni yol projelerimiz ise bölge tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yapısal dönüşümden geçmiştir."

Hükümetin karşılaştığı mali engellere dikkat çeken Hewramani, bütçe kesintileri ve krizlerin süreci yavaşlattığını savundu. Hawramani, "Eğer 9. Kabinenin çalışmalarını engellemeye yönelik muhalefet, bütçe kesintileri ve bilinçli olarak yaratılan krizler olmasaydı; bugün vatandaşlarımıza sunulan hizmet ve kalkınma düzeyi çok daha yüksek bir aşamada olurdu." ifadelerini kullandı.