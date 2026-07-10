İtalyan diplomattan "Runaki" övgüsü: Çevre dostu bir proje

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İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Nicolo Fontana, Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından hayata geçirilen ve 24 saat kesintisiz elektrik sağlayan "Runaki" projesinden övgüyle bahsetti. Fontana, projeyi halkın yaşam kalitesini artıran, etkili ve çevre dostu bir girişim olarak nitelendirdi.

Kurdistan24'e röportaj veren Büyükelçi Fontana, Runaki projesinin sahadaki yansımalarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Vatandaşlarla yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim, projenin oldukça etkili olduğu yönündedir. Bu durum, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin halkına sunduğu temel hizmetleri iyileştirme konusundaki kararlılığının somut bir kanıtıdır."

Projenin çevresel boyutuna da vurgu yapan Fontana, modern enerji politikalarında sürdürülebilirliğin önemine değindi. Fontana, "Özellikle takdir ettiğim husus, Runaki projesinde çevre faktörünün ön planda tutulmasıdır. Bu bağlamda, projenin çevre dostu bir nitelik taşıdığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Söz konusu proje, başlangıçta Erbil ve Süleymaniye'nin birkaç mahallesinde başlatılmış, ardından diğer bölgelerde hayata geçirildi. Projenin temel amacı, mahalle jeneratörlerine olan bağımlılığı azaltmak, akıllı sayaçlar aracılığıyla elektrik dağıtımını düzenlemek ve çevreyi korumak. Bu yılın sonuna kadar Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm vatandaşların bu hizmetten yararlanması hedefleniyor.